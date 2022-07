Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, 40 anni fa la leggendaria finale Italia-Germania

“Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”. Tre parole urlate dal televisore (in bianco e nero) da Nando Martellini ancora riecheggiano nella memoria di chi ha vissuto il miracolo (sportivo) italiano di Spagna ’82. Era l’11 luglio di 40 anni fa e allo Stadio Santiago Bernabeu, davanti a 90 mila spettatori, gli azzurri di Enzo Berzot coronarono la loro magnifica cavalcata mondiale superando di slancio con un perentorio 3-1 la Germania Ovest. Una vittoria che si può fissare in suoni e immagini: non solo il grido di Martellini udito da tutti gli italiani, ma anche quello di Marco Tardelli, urlato con forza in mondovisione dopo il secondo gol e una corsa che resterà per sempre nella memoria. C’è poi il presidente più amato, Sandro Pertini, che fa ‘no’ con la mano e dice al re spagnolo “Non ci prendono più…” dopo il terzo gol di Altobelli. rainews.it