Campionato italiano scacchi in Ciociaria, ecco tutto il programma

Dal 26 al 28 maggio verrà ospitata negli spazi della biblioteca comunale “Luigi Ceci” di Alatri la fase regionale del Lazio del Campionato Italiano di Scacchi. La Associazione Easyscacchi ASD con il contributo del Comune di Alatri e della Federazione Scacchistica Italiana organizza un torneo strutturato su 5 turni con tempo di riflessione 90 minuti più incremento di 30 secondi a mossa a giocatore valevole per la variazione ELO FIDE standard. Il primo turno di questo importantissimo torneo si terrà venerdì maggio 26 alle 18. La gara proseguirà il 27 e il 28 maggio con turni alle 10 ed alle 15.30. E’previsto un montepremi complessivo di 1.600 euro, e alla gara possono partecipare giocatori italiani di qualsiasi età in possesso della tessera agonistica della Federazione Scacchistica Italiana. La Easyscacchi ASD nasce nel 2016 su iniziativa di Luigi De Bernardis con l’obiettivo di costruire una “casa” dove bambini e ragazzi, attraverso gli scacchi, possano rafforzare alcune competenze utili in varie situazioni e non solo nel gioco. Il rispetto delle regole, gli scacchi come gioco (senza prendersi troppo sul serio…) e il divertimento sono i pilastri su cui è costruita questa “casa”. Easyscacchi, così come esplicitato nel loro sito web, lavora nelle scuole o in locali scelti in modo da minimizzare il disagio per i genitori. La pandemia ha indirizzato l’associazione sulle lezioni on-line che in alcuni casi possono rappresentare una soluzione per gli appassionati di questa importante disciplina. Il sindaco Maurizio Cianfrocca ringrazia gli organizzatori di questo importantissimo evento che darà risalto alla nostra Città in una disciplina molto accattivante e coinvolgente come sono gli scacchi. Il consigliere delegato Sandro Titoni afferma che è molto importante ospitare un torneo scacchistico di questo livello per far conoscere una disciplina dall’elevato valore educativo e formativo per coloro che la praticano.

Redazione Alatri