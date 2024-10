Campionati mondiali di ballo caraibico, il ciociaro Nicolas Carnevale in Macedonia

“Siamo entusiasti di annunciare che il talentuoso ballerino Nicolas Carnevale, nato a Pico, parteciperà ai prossimi campionati mondiali di ballo caraibico, che si svolgeranno in Macedonia a novembre – ha affermato Pierfrancesco Vallone, coordinatore Taglio Generazionale Pico. Questa prestigiosa competizione riunirà i migliori ballerini del panorama internazionale, e Nicolas avrà l’onore di rappresentare non solo la sua città, ma anche l’Italia intera. Dopo anni di dedizione alla danza, Nicolas esprime un profondo orgoglio per questa opportunità. “È un sogno che si avvera” afferma. “Rappresentare Pico e l’Italia in un contesto internazionale è straordinario. Sono emozionato e determinato a dare il massimo, per me e per chi crede in me.” La partecipazione di Nicolas non è solo un traguardo personale, ma anche un momento di visibilità per la cultura e l’arte della danza nella sua regione. “Spero che il mio viaggio possa ispirare altri giovani ballerini e dimostrare che con impegno e passione si possono raggiungere grandi obiettivi” continua. Con una preparazione intensa e un amore per la danza che traspare in ogni sua esibizione, Nicolas Carnevale è pronto ad affrontare questa sfida con entusiasmo. Seguiremo con grande interesse il suo percorso, certi che porterà alto il nome di Pico e dell’Italia ai campionati mondiali di ballo caraibico. In bocca al lupo, Nicolas! La tua comunità è con te”.

Redazione Digital