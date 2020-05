“I comuni piemontesi del vercellese anche a guida leghista, così togliamo dall’imbarazzo il Comune di Frosinone ed i vertici provinciali della Lega stessa ieri riuniti, stanno affrontando al costo di 1 euro all’ora per le famiglie campi didattici scolastici per i giovanissimi studenti i cui genitori hanno ripreso o riprenderanno a lavorare in questa Fase 2 e per le successive – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Questo a dimostrare l’assoluta attualità e piena competenza del Consiglio Comunale, per il contenuto della Mozione da me depositata unitamente ai colleghi Fabrizio Cristofari e Vincenzo Savo con la fattiva collaborazione di Antonella D’Emilia e non ritenuta idonea e meritoria dalla maggioranza Ottaviani di un costruttivo dibattito consiliare. Due modi differenti per la Lega di Salvini di concepire l’approccio sistemico a sostegno delle famiglie per la graduale ripartenza al dopo Covid-19. Che si sappia”.