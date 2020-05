La mozione del Pd frusinate, sottoscritta dai consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Vincenzo Savo con la collaborazione fattiva della responsabile regionale alle politiche scolastiche del PD Antonella D’Emilia, avvalorata dal Comune di Frosinone

“Lo scorso 19 maggio, dopo aver in precedenza valutato deliberatamente inappropriata e non pertinente la suesposta proposta di mozione che responsabilmente impegnava la giunta Ottaviani a prepararsi in tempo per i campi ludico ricreativi e didattici estivi, il Comune di Frosinone ha responsabilmente scritto ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi scolastici cittadini – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Si chiede in via preliminare la disponibilità di almeno 2 plessi scolastici per comprensivi, oltre a spazi all’aperto, in vista dei centri estivi per bambini-ragazzi 3-14 anni a partire dal 15 giugno. Emerge dunque fortemente in tutto ciò, la bontà della nostra proposta di delibera che é stata ritenuta dapprima inappropriata ed inammissibile salvo poi essere fatta propria dall’amministrazione comunale come dimostra la nota inviata ai dirigenti scolastici frusinati. Negata senza motivazione reale una occasione di democrazia e di confronto, per quello che vuole e voleva essere un contributo risolutivo per le famiglie frusinati con figli”.

