Camperista dimentica la moglie in mezzo alla strada, se ne accorge 2 ore dopo

Per tanti è una storia incredibile quella che arriva provincia di Ferrara, dove due coniugi anziani – a causa di una incomprensione che li ha tenuti separati per decine di chilometri – hanno vissuto ore di ansia e di apprensione per la loro incolumità. Ma andiamo per gradi e riavvolgiamo il nastro alla serata di venerdì 2 maggio, quando la coppia di ultra 70enni stava percorrendo la Strada Statale 309 Romea, nel tratto che attraversa i Lidi Ferraresi, nel territorio comunale di Comacchio. Erano circa le 20.30 quando il camper dei due stava marciando lungo la strada. Alla guida del veicolo il marito mentre la moglie, che aveva deciso di dormire durante il viaggio, si trovava nella parte posteriore del camper. A un certo punto però, quando la coppia stava passando nelle vicinanze di Porto Garibaldi, il conducente del veicolo ha deciso di accostare a bordo strada e di scendere per un problema tecnico. Giusto il tempo di verificare le condizioni del veicolo che poi l’anziano, una volta constatata l’assenza di particolari problematiche, è risalito e ha ingranato la marcia per ripartire. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la moglie – nel momento in cui lui era risalito sul mezzo – era a sua volta scesa dalla parte opposta rispetto a quella del coniuge, senza accorgersi che il camper stava ripartendo. Quando lo ha capito infatti era già troppo tardi e le urla e i gesti per cercare di fermare il marito non sono serviti a nulla. La donna, in vestaglia e ciabatte, senza telefono e documenti, è rimasta così a piedi lungo la Romea. La sua presenza non è comunque passata inosservata e alcuni automobilisti, oltre a soccorrerla e chiederle se avesse avuto bisogno di aiuto, hanno immediatamente telefonato ai carabinieri segnalando il fatto. I militari del 112 di Comacchio, arrivati sul posto, hanno così iniziato a raccogliere le informazioni necessarie per cercare di rintracciare il marito alla guida del camper, che – nel frattempo – era rimasto ignaro di tutto. Solamente dopo circa due ore, intorno alle 22.30, l’anziano è stato trovato e informato di quanto accaduto e, dopo un momento di smarrimento e di paura per le condizioni della moglie, ha invertito il senso di marcia, tornando immediatamente a Porto Garibaldi per riprendere la donna che lo attendeva in buona compagnia dei carabinieri. corriere.it