Campanile di Frosinone, fari a led ecco la nuova illuminazione

Il Comune di Frosinone, mediante il settore servizi tecnici coordinato da Angelo Retrosi, ha provveduto ad affidare la posa in opera di fari a Led presso il Campanile di pertinenza della Chiesa di Santa Maria, per un totale di 1.329,80 euro. L’amministrazione ha quindi inteso efficientare il consumo energetico dell’edificio, implementando la sicurezza e la accessibilità della struttura stessa. È stato quindi predisposto lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi fari e l’installazione dei dispositivi a led. Il settore, infine, ha proceduto all’affidamento dell’intervento di messa in sicurezza dell’immobile comunale sito in via Fabi mediante sistemazione urgente del manto impermeabile di copertura, per un totale di euro 43.417,36.

Redazione Frosinone