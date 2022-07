Cammino di San Domenico in Ciociaria, musica cultura e prodotti tipici ecco tutto il programma

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’associazione Volsci Eventi Onlus, dedicati a San Domenico Abate. Il prossimo 30 luglio a Sora, presso l’Abbazia di San Domenico, alle 16 è in programma la replica del concerto “Mater Sabina”, con Raffaello Simeoni, Susanna Buffa, Marcello De Carolis e Marco Iamele, già andato in scena lo scorso 2 luglio a Collepardo. Sonorità tradizionali, atmosfere identitarie e coralità contraddistinguono questo concerto che ha ottenuto, lo scorso 2 luglio, un successo tale da richiederne una replica a Sora. A seguire, alle 17.30, il convegno “Il Cammino di San Domenico, in cammino con San Domenico”: parteciperanno i rappresentanti istituzionali dei comuni di Foligno (città dove, nel 951, il Santo nacque), con il consigliere comunale delegato alla cultura Marco De Felicis) e di Sora (luogo ove il benedettino morì nel 1031), con la vide sindaca Maria Paola Gemmiti; interverrà l’assessore alla promozione del territorio della provincia di Frosinone Luigi Vacana e il presidente dell’associazione Volsci Eventi Onlus, Umberto Paniccia. Quindi Simone Rinaldi (Ent dei Monti Ernici) parlerà di “Cammini e prospettive”; Ivana Lisi, referente territoriale del Cammino di San Benedetto, farà il suo intervento sul tema “Benedetto e Domenico in cammino”; Emma Moriconi, direttrice artistica dell’evento, parlerà quindi di territorio e identità. Le conclusioni sono affidate al prof. Biagio Cacciola, responsabile scientifico-culturale della Provincia di Frosinone, che interverrà sul contesto storico in cui San Domenico visse. Dopo la santa messa delle 19, alle 20 ci sarà una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

Redazione Digital