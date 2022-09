Cammino di San Domenico in Ciociaria, concerto medievale e dimostrazioni di scherma

È in corso a Sora, presso i locali dell’Abbazia di San Domenico Abate, la mostra dedicata ai luoghi di San Domenico da Foligno e all’evento “Il Cammino di San Domenico, in cammino con San Domenico” dell’associazione Volsci eventi onlus, iniziato a Collepardo lo scorso 2 luglio e snodatosi per tutta l’estate tra Collepardo e Sora. Questo pomeriggio alle 16.30 andrà in scena il concerto di musica medievale del gruppo Ordo Melodico, con brani tratti dalle Cantigas de Santa Maria, suggestive sonorità del XIII secolo alle quali si accompagnerà una rievocazione in costume degli antichi usi. A chiudere la giornata e anche questa edizione del Cammino, dimostrazioni di scherma medievale con il Gruppo Milites Regis.

Redazione Digital