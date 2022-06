Cammino di San Domenico, a Collepardo artisti e musicisti da tutto il centro Italia

Il Cammino di San Domenico, nel fine settimana conduce a Collepardo artisti da diverse zone del centro Italia. Si comincia sabato 2 luglio alle 10: nel piazzale della Certosa di Trisulti, concerto dell’ensemble di musica medievale, rinascimentale e folk Ordo Melodico di Monterotondo (Roma). Nato nel 2018 da pregresse esperienze delle sorelle Sibilla e Rosita, che per anni si erano esibite in rievocazioni storiche con flauti, bodhran e voce, il gruppo vide poi l’ingresso di Nur, con le sue percussioni. In breve la proposta artistica dell’Ordo ampliò la rosa degli strumenti grazie all’arrivo di una smallpipe Hümmelchen e cornamusa medievale. Dopo un periodo di permanenza in un’associazione di scherma storica medievale, Ordo Melodico divenne gruppo indipendente: la prima esibizione fu a Viterbo in occasione della XVIII edizione di Ludika 1243: una festa a tema medievale che racchiude anche un festival di artisti di strada. Il gruppo nel tempo continua a espandersi con il recente ingresso di Marco, bardo vagante, che ne segue – rigorosamente in costume medievale – l’aspetto della comunicazione.

Ordo Melodico

Attraverso un’accurata ricerca di spartiti, il gruppo si occupa di riportare ai giorni nostri quelle antiche sonorità profane e sacre dei secoli antichi. Il concerto di Ordo Melodico alla Certosa darà il via sabato mattina al Cammino di San Domenico: una passeggiata che condurrà i camminatori verso l’Eremo di San Domenico sul Monte Porca.

Il percorso è agevole ma si consiglia abbigliamento comodo perché il sentiero per giungere all’Eremo è immerso nella natura incontaminata dei Monti Ernici: un Cammino tra natura e spiritualità, adatto a tutte le età, per apprezzare lentamente e pienamente le meraviglie di questo spicchio d’Italia.

Susanna Buffa

Lungo il Cammino i partecipanti potranno godere di spettacoli di strada, con le musiche e i canti della tradizione di Susanna Buffa, artista poliedrica, che unirà voce e chitarra per donare al Cammino sonorità perfettamente incastonate nella rigogliosa natura ernica. Giunti all’Eremo, per chi vorrà sarà celebrata una Santa Messa per rievocare la figura di San Domenico Abate, che scelse questo luogo per vivere in solitudine un periodo della sua vita, una vita contrassegnata da una profonda volontà innovatrice e creativa. Nel pomeriggio l’evento, che ha natura itinerante, si sposterà nella chiesa della Consolazione di Collepardo dove alle 16,45 si terrà il concerto Cammini al Sud, con Giuliano Gabriele e Lucia Cremonesi.

Lucia Cremonesi e Giuliano Gabriele

Alle 18, quindi, sarà presentato il libro “Mulini ad acqua nel territorio di Vico nel Lazio, di Guarcino e di Collepardo” di Salvatore Jacobelli, un viaggio nella cultura materiale e immateriale di questo territorio, un richiamo alle radici e alla storia delle genti che lo hanno popolato. A chiudere la giornata sarà il concerto “Mater Sabina”, con Susanna Buffa, Raffaello Simeoni, Marcello De Carolis.

Domenica 3 luglio, poi, nel pomeriggio a partire dalle 15, presso il parco dell’antica fonte di Trisulti (nei pressi della Certosa) l’associazione Milites Regis allestirà un accampamento militare medievale con esposizione di gogna a violino, esposizione e spiegazione armi e armature, illustrazione su usi e costumi medievali, esposizione kit cerusico da campo, coinvolgimento di adulti e bambini con armi da allenamento, tiro con l’arco, allestimento di due tende circolari, duello a pieno contatto e tecniche di combattimento, rappresentazione di scene e spaccati di vita quotidiana, velario. Un’occasione imperdibile per immergersi appieno nell’epoca più affascinante della storia dell’umanità, quel Medioevo immenso e straordinario che tanto ha segnato la vita delle comunità europee per mille anni.

Redazione Digital