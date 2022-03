Camminando tra le mimose, in Ciociaria un’oasi di pace e di bellezza

“Un bel sole, anche se con la temperatura un po’ freddina, ha accompagnato la passeggiata tra le mimose nel Parco Uccelli e Salute La Selva di Paliano dei soci che non si sono fatti sfuggire l’occasione per tornare ad ammirare gli splendidi laghetti ed i prati. Soci dell’ass. Gli Amici della selva di Paliano che sono arrivati intorno al 200esimo iscritto e soprattutto sono tutti assicurati per un anno grazie all’accordo fatto con Ancos (associazione della Confartigianato).

È stata una bella giornata e vedere correre i bambini sui prati del Parco è stata la cosa più bella, i grandi oltre ad ammirare la bellezza del posto hanno potuto rifocillarsi grazie ai prodotti dell’azienda di Gianluca Lolli. Quello dell’8 marzo è stata una sorta di prova generale in vista delle altre giornate di aperture che ci saranno a breve a cominciare da domenica 27 marzo dalle 10 alle 17 e 30 sperando che le temperature siano più miti. Giornata in cui i soci potranno ammirare gli ulteriori miglioramenti che sti andranno a fare. Inoltre, sono state gettate le basi anche per fare all’interno del Parco de La Selva di Paliano un’importante gara con i cavalli che vedrà coinvolto l’Esercito Italiano”. Lo comunica l’associazione Gli amici della selva di Paliano.

Redazione Digital