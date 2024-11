Cambio gomme, è ora di montare le invernali rischio multe salate

Già dal 15 ottobre è possibile effettuare il passaggio dai pneumatici estivi a quelli invernali. Ma la data da segnare sul calendario è quella del 15 novembre quando sarà obbligatorio montare gli pneumatici invernali (o avere catene da neve a bordo) su molte strade urbane, extraurbane e autostrade soggette a regolamentazione stagionale, come stabilito dalle normative vigenti. Questo obbligo è anticipato al 15 ottobre per le strade dell’intera Valle d’Aosta mentre sarà possibile tornare ai pneumatici estivi il 15 aprile Perchè cambiare le gomme? Per assicurare la migliore aderenza al manto stradale in condizioni di freddo, neve e ghiaccio, migliorando la stabilità e la frenata del veicolo. Utilizzare pneumatici adeguati alla stagione non solo aumenta la sicurezza, ma contribuisce anche ad una maggiore efficienza del veicolo. I pneumatici invernali hanno una marcatura M+S, generalmente seguita da un pittogramma alpino, ovverossia una montagna stilizzata con 3 picchi ed un fiocco di neve al centro (3PMSF – Three Peak Mountain Snow Flake), che indica che il pneumatico ha superato test specifici di prestazione su neve. Il battistrada ha un disegno che generalmente presenta sui tasselli lamellature più o meno fitte per migliorare l’aderenza su neve. Infine, la mescola di gomma con cui è costituito è progettata per affrontare al meglio le basse temperature ed offrire la migliore aderenza possibile nella stagione fredda.

Il montaggio e smontaggio dei pneumatici deve essere effettuato per legge da personale qualificato: un intervento scorretto può compromettere gravemente la sicurezza del veicolo ed avere effetti su possibili incidenti. Solo un professionista munito di attrezzature idonee e con competenze specifiche è in grado di verificare lo stato complessivo dei pneumatici in termini di usura, bilanciatura e convergenza, pressione di gonfiaggio, idoneità alla carta di circolazione dove sono riportate le misure dimensionali e prestazionali idonee al proprio veicolo. Per ulteriori informazioni sul cambio gomme, le normative locali e l’elenco delle strade soggette ad obblighi, è utile visitare il sito www.pneumaticisottocontrollo.it

Oltre a viaggiare sicuri, il cambio gomme evita le sanzioni che possono essere applicate ai guidatori che, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, non avranno montato le gomme invernali o non terranno le catene da neve in auto sulle strade dove è previsto l’obbligo. Nei centri abitati, la sanzione pecuniaria parte da 41 euro e arriva fino a 168 euro. Fuori dai centri abitati, la sanzione minima ammonta a 84 euro, fino a un massimo di 335 euro. Oltre alla multa, la sanzione prevede anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. In aggiunta a questo, in base alle condizioni climatiche e del terreno, gli organi di polizia stradale possono impedire la marcia del veicolo fino a dotazione degli pneumatici invernali o catene da neve, oppure obbligare l’abbandono immediato della strada (autostrada o strada extraurbana) dove è stata scoperta la violazione fino a dotazione dei dispositivi richiesti. Infine, le sanzioni possono essere anche più pesanti se il codice di velocità è diverso da quello indicato sulla carta di circolazione: come stabilito dall’articolo 78 del Codice della Strada, la sanzione parte da 430 euro e arrivare fino a 1.731 euro. corriere.it