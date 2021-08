Interesserà anche una parte del territorio di Boville Ernica il primo Rally città di Monte San Giovanni Campano che ha visto la concessione del patrocinio da parte del nostro Comune.

“La competizione automobilista – spiega il sindaco Enzo Perciballi – prevede sulle nostre strade lo svolgimento di tre prove speciali per domenica 8 agosto con la partecipazione di circa 50 automobili e passaggi ogni minuto circa. Le fasce orarie durante cui si svolgeranno le competizioni sono: la prima dalle ore 10:30 alle ore 11:40; la seconda dalle ore 14:05 alle ore 15:30; la terza dalle ore 17:40 alle ore 18:30”.

Ecco le strade interessate dalle tre prove speciali, denominate rispettivamente “due”, “quattro” e “sei”, durante cui con apposita ordinanza sono stati vietati il transito e la sosta.

Le vetture, provenienti da via Panicelli, proseguiranno per via Monte di Fico per arrivare in via Presuttaro dove avranno inizio tutte le prove speciali che si sviluppano lungo: via Miniera, SP190, via Vettuno, via Forcella, via Monte di Fico, SP93 (via Torrione dei Nobili), via Madonna del Latte, via Fontana Vecchia, via Foreste, via Miniera, via Fontana Scalubrio, via Antica, via Santa Liberata per L’Antica, via Santa Liberata.

Al termine delle prove speciali 2 e 4 le vetture percorreranno via Santa Liberata, via Rotabile (SP61), SP93, dove nel Piazzale del Lavatoio sono previsti i riordini 1 e 2. Al termine della prova speciale 6 nel parcheggio del lavatoio di Boville Ernica è previsto il riordino 3. Poi le vetture proseguiranno per via SP93, via Rotabile, SP61, per arrivare a Casamari.

