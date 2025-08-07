Caldo torrido fino a 45 gradi, lunga ondata di calore ecco l’allerta

Forse poche ore e il clima, tornerà – secondo alcune previsioni – simile a quello che abbiamo visto all’inizio di questa estate, con l’anticiclone Pluto

che sferzava le città italiane di giorno, e soprattutto anche di notte con afa e caldo torrido. Dal Marocco e dall’Algeria è in arrivo un carico di calore. Picchi di 40°C entro San Lorenzo. Secondo il meteo.it, confermata l’espansione dell’anticiclone subtropicale dal Maghreb: nel corso delle prossime ore l’anticiclone inizierà ad arroventare la Spagna e il sud-ovest della Francia poi, da giovedì, investirà anche tutta l’Italia portando i primi picchi di calore e di afa. Già oggi, giovedì, previsti 35-36°C in Toscana ed Umbria e 34°C in Emilia; al Sud e sul resto del Nord le temperature saranno leggermente più basse. Un primo picco sarà toccato tra venerdì e sabato quando Firenze e Terni potrebbero raggiungere i 39°C, ma anche in Pianura Padana si soffrirà già tantissimo: si prevedono 37°C a Reggio Emilia e Mantova, 36-37°C anche ad Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano, Mantova e Parma. Massime in Campania e Puglia fino a 37 gradi.

Al Sud avremo massime di 37°C in Campania e Puglia, mentre la Sicilia, in un primo momento, sarà meno rovente del Centro-Nord. Sarà un’ondata di caldo torrido o afoso? Iniziamo ricordando che il caldo torrido è secco mentre quello afoso ovviamente è umido o molto umido. L’anticiclone africano porta in prevalenza condizioni molto afose, ma in questo caso, localmente, avremo anche un caldo secco torrido: da venerdì in poi il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare; l’afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana.

Redazione Digital