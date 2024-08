Caldo torrido fino a 45 gradi, lunga ondata di calore e qualche temporale

Qualche temporale qui e là, sì. Ma, in vista del fine settimana, cambia poco. E bisogna dunque rassegnarsi. La previsione di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it è chiara e netta: «Il caldo non darà tregua nemmeno nei prossimi giorni o settimane: si teme una lunga ondata di calore almeno fino a Ferragosto!». Una prova ne è il fatto che, nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al Centro-Nord, le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane. «Al Sud avremo ancora picchi di 44° — spiega l’esperto —; a Terni si prevedono 37° , a Firenze 36°, a Ferrara e Roma 35°, a Bologna 34°». Una conferma che, con questo clima stravolto, «anche una violenta passata temporalesca non riesce ad abbassare le temperature in modo significativo». Le mappe meteorologiche sono dunque da incubo: almeno fino a Ferragosto non si vedono grandi cambiamenti. Il caldo proseguirà e il 2024 segnerà record su record, non solo sulla Capitale e in generale in Italia ma su tutto il pianeta. «Anche i mari sono “bollenti’ con l’acqua che sta assorbendo il 90% del riscaldamento globale — prosegue Sanò — causato dall’effetto serra. Quando gli oceani non saranno più in grado di accumulare questo calore in eccesso, allora le temperature delle nostre città non saranno più africane, ma tipiche del pianeta Mercurio». Intanto prestiamo attenzione al caldo ma anche ai temporali attesi nelle prossime ore al Nord-Est e nella giornata di sabato al Centro; in seguito, dagli ombrelli aperti, per poche ore, torneremo sotto gli ombrelloni «ma solo se saremo in grado di stare all’aria aperta nelle ore più calde della giornata» dice Sanò. In sintesi secondo ilMeteo.it per domani (sabato) la pressione in aumento, ma l’atmosfera sarà a tratti instabile. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata già con tante nuvole in Emilia-Romagna e al Centro con locali rovesci. Nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi, specie orientali e del cuneese e ancora sugli Appennini centrali e zone vicine. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Caldo meno intenso. Quanto a domenica, l’anticiclone Caronte è più moderato rispetto ai giorni scorsi. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio invece scoppieranno dei temporali di calore sulle Alpi, specie orientali e sugli Appennini, specie tra Lazio, Abruzzo e Molise, occasionali sul resto dei rilievi meridionali. Temperature in leggero aumento. corriere.it