Caldo record in Ciociaria, quasi 40 gradi a Frosinone. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un’eccezionale ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 45 gradi al Centro-Sud.

Al Centro previsti quasi 40 gradi, nel Lazio e in Ciociaria. Il Sud sarà ancora più bollente; in Sicilia sono attesi 45 gradi a Siracusa, 40 gradi in Calabria a Catanzaro e in Puglia 42-44 gradi tra Foggia e Bari. Sul resto delle regioni i valori rimarranno comunque sopra i 30 gradi, come i 34 di Roma e di molte città venete, lombarde e sarde.

Il ministero della Salute monitora diverse città tra cui Frosinone, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Redazione Digital