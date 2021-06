“Dopo appena un mese di apertura, il mese di giugno è iniziato alla grande con centinaia di visitatori che hanno passato il giorno della Festa della Repubblica all’interno dei 30 ettari di Bosco all’ombra degli alberi secolari, leggendo un libro sull’amaca, giocando a calcio o a pallavolo, zigzagando nel prato con i quad elettrici e con le bici (si possono noleggiare direttamente sul posto). Al Bosco, inoltre, c’è la possibilità di fare il BBQ, di far giocare i ragazzi in un’area green, praticare il tiro con l’arco, divertirsi con la Dama gigante! Ma oltre a queste attività che si possono praticare in maniera regolare, il Bosco propone tanti appuntamenti speciali, che spaziano dall’arte fino alla falconeria. Nei prossimi giorni le temperature sono previste in netto rialzo ed il caldo si farà ben più pressante anche nella zona tra le provincie di Roma e Frosinone. Quindi sarà ancora più piacevole rinfrescarsi nella tranquillità del fresco nel Bosco di Paliano”. Lo comunica Il Bosco di Paliano.

Redazione Digital