Caldo africano, Frosinone quasi 50 gradi arriva Pluto

Il caldo non dà tregua. Questo weekend sarà il più caldo dell’anno (fino ad ora). L’anticiclone africano «Pluto» farà raggiungere, da Sud a Nord,

temperature fino a 40°C. «Da Taranto con 40°C fino a Parma con 37°C avremo la “febbre” in quasi tutto il Paese – conferma Antonio Sanò, fondatore de IlMeteo.it -. Nella classifica delle città più calde al secondo posto abbiamo Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni con 39° C, seguite da Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma con 38° C e Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia dove si raggiungeranno i 37 °C». Il resto del Paese non avrà la ‘febbre’ ma, con temperature di 34-36°C accompagnate da un’elevata umidità, la sofferenza e il rischio colpo di calore saranno diffusi. Tra domani e domenica venti più freschi dai Balcani abbasseranno un po’ le temperatura reali o quanto meno quelle percepite (minore umidità), specie dalle Basse Marche fino alla Puglia e la Calabria. Sul resto del Paese, invece, l’anticiclone africano Pluto porterà una canicola infernale per tutto il weekend con temperature tra i 37 e i 40°C, ma anche con notti tropicali o super tropicali: la minima non scenderà sotto i 27-28°C in alcune grandi città del nostro Paese, come in Nordafrica.

Redazione Digital