Calcio, il nuovo presidente della Figc è Giovanni Malagò

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L’ex numero uno del Coni ha avuto 343,084 voti, ovvero il 68,58%. Abete si è fermato a 145,236, ovvero al 29%.

“Congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione alla presidenza Figc – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – La persona giusta al momento giusto in grado di risollevare le sorti non solo del calcio italiano ma di tutto il movimento calcistico, in primis del calcio paralimpico e sperimentale”.

Redazione Digital