Il calcio ciociaro sta vivendo un periodo di prosperità e di evoluzioni continue, dopo la nascita delle squadre femminili delle città di Anagni, Cassino, Frosinone e Sora, si aggiunge la città di Alatri, dimostrando lungimiranza, voglia di mettersi in gioco e di stare al passo con le trasformazioni culturali e sociali che finalmente hanno investito positivamente il territorio della nostra Provincia.

L’associazione sportiva dilettantistica “Vis Alatri” è lieta ed orgogliosa di annunciare la creazione della propria squadra di calcio femminile per la stagione 2021/2022.

“Un traguardo fortemente voluto dalla società che rende orgogliosa la città di Alatri che per la prima volta nella sua storia calcistica avrà una squadra femminile nel campionato d’eccellenza”, le parole di Marco Fiorletta condivise anche da Stefano Sarra e che riassumono il pensiero generale della dirigenza. “Sono fiero di ognuna di loro, fiero di essere partecipe di questo progetto, fiero di vederle giocare e divertirsi. Il risultato più grande è stato raggiunto…”, afferma Daniele Magrini, il responsabile del settore femminile.

Le ragazze sono allenate dalla Mister Daniela Tanzi, ex calciatrice e tecnico di esperienza sotto la guida del presidente Paolo Galuppi. La squadra gioca nel girone B del Campionato Regionale d’Eccellenza femminile, ha già incontrato l’Ottavia e l’Eretum Monterotondo e dovrà scontrarsi con la Lazio Calcio Femminile domenica 31 ottobre, in trasferta. Le partite in casa vengono disputate alle ore 11:00, presso lo stadio “Chiappitto” di Alatri (FR).

Le ragazze e la società hanno ricevuto i complimenti anche da parte del neo sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, presente al “Chiappitto” per la prima partita in casa della stagione, il quale ha tenuto a incontrare le ragazze nel post-partita per parlare e complimentarsi con loro per aver intrapreso un progetto così importante per tutta la città di Alatri. Nei prossimi giorni sarà attivata la pagina Facebook ufficiale della “Vis Alatri femminile”, sulla quale saranno pubblicati i comunicati ufficiali, i resoconti delle partite, le interviste, le foto e i video sulla squadra. La “Vis Alatri” vanta anche una sezione femminile under 12 che inizierà a breve il campionato, giovani ragazzine appassionate di questo emozionante sport che non vedono l’ora di scendere in campo al pari delle colleghe più grandi.

Redazione Alatri