Calcio femminile in Ciociaria, la formazione di Alatri ottiene 3 risultati utili di fila 

L’avvio del girone di ritorno non era stato dei migliori con le 3 sconfitte contro l’Ottavia, L’Eretum Monterotondo e la Lazio Calcio Femminile, ma la squadra di Mister Tanzi ha saputo reagire prontamente arrivando a conquistare 7 punti in 3 partite, due delle quali disputate fuori casa. Tre risultati positivi di seguito che hanno migliorato l’umore generale nello spogliatoio alatrense, donando nuova energia e voglia di finire bene il campionato ormai prossimo alla conclusione. I punti sono stati conquistati contro il Nuovo Cos Latina fuori casa, (2-5), in casa contro la Pro Calcio Castel Madama (1-1) e infine contro il Viterbo Football Club SC fuori casa (0 -5). Grazie ai punti conquistati, la Vis Alatri femminile occupa attualmente il sesto posto in classifica dimostrando di essere una neo-squadra di carattere, pronta a reagire nei momenti negativi e a vincere quando richiesto. Il capocannoniere della squadra rimane il Capitano Maria Letizia Nobile che ha collezionato 9 goal, l’ultimo su rigore contro il Viterbo, avvicinandosi al traguardo della doppia cifra, chissà che non possa riuscire a raggiungere l’obiettivo nelle ultime due gare di campionato contro l’Accademy Ladispoli e la Jem’s Soccer Accademy.

Redazione Digital