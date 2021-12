Il calcio femminile ciociaro continua a vivere il suo periodo fertile, ogni anno si aggiunge un tassello prezioso al mosaico calcistico della Provincia di Frosinone, dando la possibilità anche alle ragazze di praticare lo sport più amato e seguito in Italia, una realtà concreta che appassiona sempre più calciatrici e tifosi. I tempi sono finalmente cambiati, più maturi si potrebbe dire.

Quest’anno il nuovo tassello è stato rappresentato dalla neo squadra di Alatri che gioca nel girone B del campionato d’eccellenza, la cui allenatrice, Daniela Tanzi, sta svolgendo un ottimo lavoro nonostante le difficoltà iniziali comportate da fattori assolutamente normali quando si intraprende un percorso partendo da zero, quali la necessità di costruire un gioco di squadra in base alle caratteristiche delle singole giocatrici, il team building e l’esperienza in partita. Proprio l’allenatrice della squadra Vis Alatri, accompagnata da Daniele Magrini a rappresentanza della dirigenza, è stata referente AIAC (Associazione Allenatori Calcio) della Provincia di Frosinone, con Presidente Ermanno Fraioli, durante l’evento del 2 dicembre, organizzato dal Presidente Roticani presso Acquacetosa Centro Calcio, dove è avvenuto l’incontro con lo staff della AS Roma femminile, al quale hanno partecipato Gianmarco Migliorati, Direttore Sportivo, Alessandro Spugna, Responsabile Area Tecnica, Leonardo Montesano, Assistente AreaTecnica, Stefano D’Ottavio, Responsabile Area Performance, Riccardo Ciocchetti, Responsabile Match Analyst. Un incontro che ha reso orgogliosa la società ASD Vis Alatri che sta dando il massimo per offrire un’esperienza gradita alle sue calciatrici con la speranza che sempre più ragazze e bambine si uniscano alla grande famiglia abbracciando questo meraviglioso sport.

Redazione Digital