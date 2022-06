Calcio, ecco la festa dell’Associazione italiana arbitri di Frosinone

Il prossimo 29 giugno alla presenza di svariate personalità di spicco del mondo arbitrale e sportivo provinciale, regionale e nazionale, il presidente di sezione arbitro benemerito Paolo Iaboni, unitamente al consiglio direttivo sezionale, è lieta di comunicare l’evento dedicato alla Festa Sezionale di Fine Stagione con l’Anniversario di Fondazione della sezione AIA di Frosinone avvenuta nel 29 giugno 1951. Tale ricorrenza, avvenuta nel 2021, è stata posticipata, causa emergenza sanitaria da Covid-19, a quest’anno per permetterne la realizzazione. Evento che sugellerà gli ultimi 20 Anni di attività della Sezione, dalle categorie Provinciali a quelle Nazionali, premiando gli Associati e Dirigenti che si sono contraddistinti nel corso di questi anni in meriti tecnico-associativi e dirigenziali.

Fondata nel lontano 1951, la Sezione Associazione Italiana Arbitri di Frosinone nel corso degli anni ha conosciuto esclusivamente momenti di crescita sia in termini numerici (attualmente contiamo 170 associati), che in termini di prestigio, basti pensare ai fischietti Ciociari che hanno calcato e che continuano ancora ad oggi ad esercitare sui campi delle varie Categorie Nazionali facendo conoscere in tutta Italia la nostra Provincia ed il nostro Territorio.

Redazione Frosinone