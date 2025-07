Calci e pugni alla compagna in mezzo alla strada, autista bus si ferma per aiutarla ma viene picchiato

Un autista dell’Air Campania è stato brutalmente picchiato ieri sera, giovedì, all’interno dell’autostazione di Avellino. L’aggressore, un uomo di 45 anni, aveva aggredito a calci, schiaffi e pugni in strada la sua compagna sotto gli occhi di alcuni passanti. Tra i primi a notare l’accaduto è stato Pasquale Sperduto, 43 anni, di Avellino, autista dell’Air in servizio in zona. Senza esitazioni è intervenuto per difendere la donna, riuscendo a sottrarla all’aggressione, ma subendo a sua volta un pestaggio. Per lui, soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale «Moscati», lesioni con cinque giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e condotto in Questura, dove è denunciato per lesioni e per aver danneggiato un vetro dell’autobus. Nei confronti del 45enne è stato avviato l’iter amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio da Avellino. Resta il gesto coraggioso dell’autista, che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, intervenendo con grande senso civico : «Ho visto una donna in difficoltà e ho deciso – racconta Pasquale- di intervenire per evitare conseguenze peggiori, ma sono stato aggredito anch’io». L’autista ha spiegato di aver tentato di mediare senza scendere dal mezzo, cercando di separare i due con un richiamo verbale: «Ho semplicemente gridato: “Lasciala stare, è una donna”. A quel punto si è scagliato contro di me. Ho provato a fermarlo con le mani, ma lui, mentre mi voltavo, mi ha colpito da dietro con un pugno all’orecchio e alla nuca». corriere.it