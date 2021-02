Calamari ripieni di scarola e provola. 3 calamari medi (230/240 gr ognuno), 1 cespo e 1/2 di scarola, 12 olive nere grandi, 5 filetti di acciuga, 100 gr di provola, una manciata di capperi dissalati, aglio, peperoncino, vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Iniziate dalla pulizia dei calamari separando le sacche dalle ali e dai tentacoli. Lavate la scarola per bene, asciugatela con un panno e tagliatela a listarelle non troppo piccole. In una padella antiaderente fate un soffritto di olio extravergine di oliva, aglio tagliato finemente, le olive nere sminuzzate non troppo piccole, le acciughe ed i capperi dissalati. Se vi piace potete aggiungere anche pinoli e uvetta.

Quando l’acciuga si sara sciolta per bene, unite la scarola e lasciate andare finché non si sarà appassita. Regolate di sale e pepe. Quando si sarà stufata spegnete e trasferite il tutto in una ciotola. Tritate le ali e i tentacoli e cuoceteli nella stessa padella della scarola a fuoco vivace per 3-4 minuti.

Trasferite nella ciotola con la verdura cotta. Tagliate la provola a cubetti e trasferitela nella ciotola. Amalgamate il tutto. Riempite con il composto le sacche del calamaro per 3/4 chiudendole con uno stuzzicadenti e cuocetele in padella con un filo d’olio ed uno spicchio di aglio.

A metà cottura sfumate con del vino bianco. I vostri calamari sono pronti per essere gustati, accompagnati se volete da salsine al pomodoro, ai peperoni oppure una semplice insalatina verde.

Foto e ricetta di Stefania Mione