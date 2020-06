“La Calabria soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. E’ la scritta comparsa sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost easyJet in una pagina dedicata a Lamezia. Frase poi rimossa, ma che ha provocato polemiche e indignazione sui social. easyJet scriveva anche che “la Calabria soffre la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”.

Per poi proseguire: “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”.

Ironica la risposta data al messaggio dalla pagina Facebook “Lo Statale Jonico”: “Grazie agli amici di easyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare – per amore di onestà – che abbiamo anche dei difetti”.

La compagnia: “Chiediamo scusa ai calabresi” “easyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico”. E’ quanto scrive la compagnia aerea in una nota dopo la bufera. “La Calabria – prosegue la nota – è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno, che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown, è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”. tgcom24.mediaset.it