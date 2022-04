Caffè espresso a soli 80 centesimi, ecco il bar più economico di Frosinone.

Locale storico del capoluogo, dal 1957 in via Adige, 51 gestito da Pietro Bonelli. Gentilezza, prodotti di qualità e soprattutto il caffè a 80 centesimi.

Difficile trovare un caffè low cost, specialmente a Frosinone. Fino a qualche settimana fa il prezzo era ancora più basso ma 80 centesimi è a prescindere un prezzo competitivo considerato che quasi tutti in questi anni hanno portato la tazzina a 1 euro.

“L’aumento delle materie prime ha complicato un po’ tutto – ha affermato Pietro Bonelli – Però abbiamo deciso di tenere il prezzo del caffè al di sotto della media. Non solo, la miscela è apprezzata dalla nostra clientela essendo chicchi selezionati perciò siamo stati attenti al portafoglio dei consumatori e contestualmente ai loro gusti”.

Il bar Bonelli è dagli anni 50 riferimento a Frosinone. Già i nonni di Pietro gestivano l’attività in via Adige, 51 strada parallela a via Aldo Moro. Poi i genitori, ora tocca a Pietro. “Siamo alla terza generazione ma non saremmo a questo punto senza i miei nonni e miei genitori che ancora supportano in qualche modo – ha aggiunto il titolare dell’attività – Oggi staff giovane al servizio di tutti”.

Cappuccino e cornetto, aperitivi, panettoni, colombe, vini, pasta e prodotti tipici. Ampia scelta tutto l’anno, frequentato anche da tifosi e calciatori del Frosinone. “È la squadra del capoluogo e di tutta la provincia – ha concluso Bonelli – I nostri clienti sono attaccati ai colori gialloblu e spesso gli stessi giocatori vengono a fare colazione, aperitivo o qualche regalo. Speriamo ti tornare presto in Seria A”.

Redazione Frosinone

Bar Bonelli

Via Adige, 51 Frosinone

0775251037