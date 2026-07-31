Caffè Arci, durante i Fasti spopolano le pesche al vino Colle Cianchetti una delizia a chilometro zero

Caffè Arci, durante i Fasti spopolano le pesche al vino Colle Cianchetti. Delizia da assaporare. Prodotto a chilometro zero, fresco e particolarmente estivo. In collaborazione con l’azienda enogastronomica Colli Cianchetti. Pesche e vino bianco freddo Manco n’ettaro serviti al Caffè Arci. Facile da trasportare e da mangiare durante il festival del teatro di strada che anche quest’anno ha richiamato l’attenzione di adulti e piccini. In questi giorni inoltre, numerosi hanno apprezzato le proposte e la qualità del “Caffè Arci”, in primis caffè, cornetti, bombe crema e nutella, gelati e cocktail.

Redazione Digital

Caffè Arci

viale Pio Bisleti, 2

03029 Veroli (FR)

info@caffearci.it

www.caffearci.it

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