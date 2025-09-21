Cade dal tettuccio della macchina mentre si riprende con il cellulare, è grave

La chiamata al 112 è scattata verso le cinque di domenica mattina, da via Campassi, a Esine. È lì che un giovane italiano di 23 anni è stato trovato a terra, per strada, incosciente, «a causa di un incidente stradale». Sul posto sono arrivati anche i carabinieri: dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, verosimilmente dopo una bravata con gli amici, un gioco, poco prima si era posizionato sul tettuccio di una Fiat Panda insieme a un altro giovane, mentre il conducente alla guida dell’auto, un terzo amico, dava gas e partiva iniziando a circolare per le strade in paese pressoché ormai deserte.

Poco dopo, però, a causa di una accelerazione in prossimità di una rotatoria, il 23enne ha perso la presa ed è caduto rovinosamente al suolo. Stava filmando «l’impresa» con il suo telefonino.

A chiamare i soccorsi sono stati gli amici, che sono rimasti sul posto. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il 23enne è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverato, in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti tossicologici. La dinamica è stata ricostruita in modo chiaro anche grazie all’acquisizione del video che lo stesso ferito stava realizzando con il suo smartphone. I carabinieri indagano per risalire a tutte le responsabilità in questa vicenda. corriere.it