Cacciano i poliziotti durante una perquisizione, in Ciociaria fermati 6 rom

Personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 6 persone, residenti a Sora, per il reato di calunnia. In particolare, le persone di etnia rom, tutte legate dal vincolo di parentela, hanno mosso accuse nei confronti di alcuni agenti di Polizia che, a loro dire, lo scorso 26 giugno avrebbero operato nei loro confronti delle attività di perquisizione senza un mandato, abusando del loro potere. In realtà, la suddetta attività realizzata d’iniziativa, era finalizzata alla ricerca di una persona con mandato di cattura e come documentato dagli stessi operanti, le operazioni venivano di fatto ostacolate da tutti i componenti della famiglia che oltraggiavano gli operanti e in particolare, nei confronti dei coordinatori dell’attività, rivolgevano gravi minacce al fine di far desistere gli agenti dall’approfondire le attività in corso. Per quanto sopra i soggetti venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di calunnia.

Redazione Digital