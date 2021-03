Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una busta contenente due bossoli è stata recapitata al leader di Italia viva, Matteo Renzi al Senato. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà.

«Una minaccia spaventosa che mi auguro venga condannata con fermezza da tutti. È il momento di dire basta a questa politica intrisa di violenza e odio. Matteo, siamo al tuo fianco, con forza e orgoglio. Non ci faremo intimidire». Lo scrive su Facebook la viceministra Teresa Bellanova. «Gesto vile, da condannare fermamente. La mia solidarietà a Matteo Renzi», commenta il ministro della Difesa Lorenzo Guerini su Twitter. L’ex premier, oggi leader di Italia viva, è da giorni al centro di polemiche per aver partecipato ad un forum, retribuito con un lauto gettone, in Arabia con l’erede al trono Mohammed bin Salman, accusato dalla Cia, in un dettagliato rapporto. di essere il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

«La mia solidarietà al senatore Matteo Renzi per la gravissima intimidazione di cui è stato fatto oggetto. La condanna unanime di episodi di violenza e intolleranza è il primo anticorpo che la democrazia deve contrapporre a chi tenta di bloccare il confronto civile tra idee e posizioni diverse», dichiara invece il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. corriere.it