Buschini ringrazia tutti i consiglieri anche dell’opposizione, approvato il collegato alla legge di bilancio

“Questa notte, in consiglio regionale, abbiamo approvato il Collegato alla Legge di Bilancio: l’ultimo atto di questa legislatura – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – E’ stato un lavoro intenso che si protratto fino alle 3:14, ma allo stesso tempo molto proficuo, grazie al quale abbiamo ottenuto importanti risultati per migliorare la nostra Regione, in ogni settore e su ogni tema, richiamato anche da Nicola Zingaretti nella sua conferenza stampa di questa mattina. Di grande rilevanza, sono le norme che riguardano il settore energetico per incentivare l’energia rinnovabile e contrastare il caro bollette andando incontro alle esigenze di imprese e cittadini. Abbiamo istituito, tra le altre cose, il “reddito energetico regionale” con l’obiettivo di finanziare la realizzazione di impianti rinnovabili e mitigare così i costi del riscaldamento. Abbiamo creato anche un fondo per il miglioramento della qualità dell’aria, a beneficio della salute dei cittadini e dell’ecosistema. Un impegno concreto nel quale abbiamo messo al primo posto l’ambiente, la salute e lo sviluppo dei nostri territori. Così come abbiamo fatto nel corso di questi 5 anni, sotto la guida del presidente Nicola Zingaretti e di tutta la giunta regionale, che ringrazio per il lavoro svolto, insieme a tutto il personale della Regione che non ha mai fatto mancare il proprio apporto decisivo. Abbiamo ottenuto risultati importanti, imprimendo una vera e propria svolta economica, sociale e politica alla nostra Regione, portando avanti un modello di gestione di governo unico nel nostro Paese a cui dobbiamo dare assolutamente continuità per continuare a garantire crescita e progresso a tutto il Lazio. Un sincero ringraziamento anche al presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi, alle colleghe consigliere e ai colleghi consiglieri del Pd, del Movimento 5 Stelle, di Più Europa, di Demos, di Liberi e Uguali, della lista civica Zingaretti Presidente per aver condiviso un impegno comune. E, infine, un grazie anche ai colleghi di opposizione per aver fatto fronte comune in diverse questioni cruciali per la nostra Regione”.

Redazione Digital