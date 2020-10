“Del Brocco, male la prima come delegato all’ambiente: se si vuol amministrare un comune importante come Ceccano e trattare materie delicate come quelle ambientali bisognerebbe dapprima leggere le carte e quindi evitare incredibili autogol mediatici come quello relativo alla discarica di via Anime Sante – hanno affermato i consiglieri regionali del Partito democratico, Mauro Buschini e Sara Battisti – Vogliamo innanzitutto tranquillizzare i cittadini, allarmati dall’amministrazione comunale di Ceccano: la discarica di via Anime sante sarà bonificata con fondi regionali, così come la Regione si sta occupando di altri siti simili, ovvero discariche di rifiuti urbani, nei comuni del Lazio interessati. Perché queste bonifiche già iniziate altrove non hanno interessato ancora il Comune di Ceccano? Perché l’amministrazione non ha presentato alcun progetto e non ha svolto nessuna attività. E, inoltre, il Comune Ceccano ha erroneamente segnalato tra i siti da bonificare con i fondi della Valle del Sacco, la discarica di via Anime Sante che è fuori dal perimetro Sin, perimetro avallato anche dalla stessa amministrazione: non si può decidere un perimetro che esclude alcune zone e poi mettere dentro siti che non fanno parte del medesimo. La Regione metterà una toppa a questo errore del Comune e bonificherà il sito con fondi propri. La direzione regionale ha avviato le attività sul sito della ex Annunziata, chiedendo ogni informazione utile al Comune e per il prossimo 20 ottobre è stata convocata l’amministrazione – hanno concluso Buschini e Battisti – Informiamo Del Brocco, Caligiore e Ruspandini che la campagna elettorale è finita ed è giunto il momento di lavorare per il bene della città: la Regione è pronta per intero a fare la propria parte”.

Redazione Digital