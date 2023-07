Burraco in piazza, bagno di folla nel centro di Alatri ricavato in beneficenza

Erano più di cento in piazza Santa Maria Maggiore i partecipanti al primo torneo di Burraco sotto le stelle organizzato da “Villa Agorè” con il patrocinio del Comune di Alatri. La sfida più grande dei partecipanti è stata sicuramente quella di raggiungere un buon numero di iscritti. Sì, perché al di là del gioco, della competizione e della socializzazione lo scopo del torneo è stato quello di raccogliere fondi destinati in beneficenza all’Associazione “Una SMAmma per Amica”che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, in particolar modo dei bambini con disabilità e malattie rare, spesso anche di difficile diagnosi, mediante l’informazione, la prevenzione, l’assistenza sanitaria ed il supporto materiale. Grazie all’impegno di tanti sponsor è stato possibile organizzare anche una lotteria il cui ricavato è stato, allo stesso modo, devoluto per fini benefici. Un buonissimo risultato. In una piazza, Santa Maria Maggiore, attenta e concentrata a vincere una partita importante: dare una piccola mano a chi ne ha bisogno. Tanta la soddisfazione degli organizzatori per la buonissima riuscita dell’evento. Il sindaco, Maurizio Cianfrocca, l’Assessore ai servizi sociali, Umberto Santoro, l’assessore allo Sport, Commercio e Attività Produttive, Gianni Padovani , il consigliere delegato alla Famiglia Eleonora Tavani, ci tengono a ringraziare tutti quanti si sono prodigati per organizzare questo appuntamento e per aver scelto Alatri. Una serata originale, momento di aggregazione, svago, spensieratezza con un fine nobile e socialmente importante.

Redazione Alatri