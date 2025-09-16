Brigantaggio in Ciociaria, ecco la mostra documentaria
La Sala delle Trifore del Palazzo comunale di Anagni ospiterà la mostra documentaria “Le carte dei briganti nell’Archivio storico comunale di Anagni”, organizzata dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale e curata da Tommaso Cecilia, Alessandro Compagno e Gioacchino Giammaria. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Anagni e dal Ministero della cultura. L’inaugurazione è prevista martedì 16 settembre alle 17 e la mostra potrà essere visitata fino al 18 settembre. L’esposizione è collegata al terzo seminario sul brigantaggio di fine Settecento, durato quasi ininterrottamente fino al 1825, che si terrà dal 16 al 21 settembre fra Anagni, Frosinone e Sonnino. All’inaugurazione della mostra – che sarà visibile sul canale YouTube dell’Isalm – interverrà l’assessore alla cultura del Comune di Anagni, Carlo Marino. Nell’occasione verrà anche presentato il libro di Gioacchino Giammaria, presidente dell’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale, “Bandi pontifici contro i briganti (1801-1827)”.
Redazione Digital