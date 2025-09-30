Brasserie in corso Garibaldi, nel menu un solo piatto ecco l’inaugurazione

Non è cosa comune, a Milano ma anche in Italia, imbattersi in un ristorante dove si servono alla lettera piatti di cucina francese. E ancor meno frequente è trovare un locale che prenda spunto da un celebre indirizzo parigino e ne riproponga fedelmente lo spirito: atmosfera da brasserie, servizio veloce, menu ridotto all’essenziale. La Rue, in Corso Garibaldi 79, parte proprio da qui, e sembra prendere spunto dal celebre Le Relais de l’Entrecôte di Parigi con una formula tanto semplice quanto precisa: un solo piatto in carta, l’entrecôte di manzo tagliata fine e servita con salsa segreta, patatine fritte croccanti e una piccola insalata verde per iniziare. C’è anche una sorpresa: il locale si affaccia su un angolo insolito e poco conosciuto della città, accanto a una chiesa sconsacrata e ferita dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il nuovo ristorante milanese si ispira a una vera istituzione parigina: Le Relais de l’Entrecôte, nato nel 1959 con il primo indirizzo a Porte Maillot, grazie all’intuizione di Paul Gineste de Saurs. Da allora, la formula non è mai cambiata: un solo piatto ovvero un controfiletto di manzo, servito con patatine croccanti e una celebre salsa segreta, preceduto da un’insalata verde con noci. Oggi Le Relais de l’Entrecôte vanta ben 6 indirizzi tra la Capitale francese, Ginevra e Zurigo. Ma nessun accordo con La Rue: “Abbiamo preso ispirazione da questo format ma italianizzando un po’ le preparazioni. Quindi salse più leggere, meno pesanti e con prodotti italiani”.

In carta insomma c’è solo l’entrecôte che viene servita inondata da una golosissima salsa segreta, patatine fritte e insalata di contorno con vinaigrette. I camerieri quindi chiederanno solo il grado di cottura desiderato della carne: al sangue, media o ben cotta. Il servizio si svolge di fronte al cliente, su uno scenografico bancone, la carne viene portata a tavola in due tempi per gustarla sempre alla giusta temperatura, e le patatine sono illimitate. Una sorta di menu fisso al prezzo di 35€ sia a pranzo che a cena, dolci e bevande escluse.

Che se si pensa ad una cena è poco, ma se si pensa a un singolo piatto tanto poco non è. E se ci fosse un vegetariano? “Presto introdurremo anche una portata per chi ha queste esigenze alimentari, probabilmente con il sedano rapa”. E tra dolci i grandi classici: tiramisù, torta della nonna, crostata ai frutti rossi, mousse al cioccolato, creme brûlé al cardamomo e vaniglia.

Immancabile la baguette. Giusto a fianco al locale, con un ingresso separato ma seguendo lo stesso stile, c'è uno spazio con un bancone e sedute alte dove si può ordinare il famoso pane francese con entrecôte e patatine fritte. Sia consumando all'interno che per l'asporto e il delivery.