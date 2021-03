Brasato al Chianti con verdurine glassate al timo. Ingredienti per 2 persone Per il brasato: manzo (cappello del prete) 600 gr, vino rosso (Barolo, Nebbiolo o Chianti) 3/4 di bottiglia, sedano 1 costa, carota 1, cipolla 1, foglie di alloro 2/3, rosmarino 1 rametto, timo 1 rametto, chiodo di garofano 2, ginepro 4/5, aglio 1, pepe nero in grani, olio extravergine di oliva, burro, sale. Per le verdure: 4 Carotine baby, 4 Cavoletti di Bruxelles, 1 cucchiaino di sciroppo di acero, mezzo limone, 2 rametti di timo, olio extravergine di oliva, sale, pepe.

Trasferite la carne in una ciotola capiente e copritela con gli odori, le spezie, lo spicchio d’aglio le verdure e irrorate con 3/4 di vino. Coprite con della pellicola trasparente e lasciate marinare in frigo per 24 ore. Trascorse le 24 ore prendete della carta assorbente. Togliete la carne dalla marinatura e tamponatela. Tenete la marinatura da parte. Strofinate la carne con del sale, spolverate di pepe e trasferitela in una casseruola con i bordi alti dove avrete messo olio e 2 noci di burro. Sigillate ogni lato, unite le verdure e la marinatura.

Portate a bollore finchè il vino non avrà perso il suo grado alcolico dopodiché coprite con un coperchio e fate andare a fuoco lento per almeno 2 ore girando il pezzo di carne di tanto in tanto. Quando la carne risulterà tenera, trasferitela su di un piano di lavoro, mantenendola al caldo. Versate la marinatura in un pentolino, eliminate l’alloro e gli altri odori e frullate con un frullatore ad immersione. Rimettete sul fuoco e fatela addensare aggiungendo un po’ fecola, sciolta in poca acqua fredda. Portate a bollore. Regolate di sale.

Tagliate la carne a fette e disponetele su di un piatto di portata. Coprite con la salsa e servite accompagnando la carne con delle verdure glassate al timo. Potete prepararle in pochissimo tempo. Io ho scelto delle carote baby e dei cavoletti di Bruxelles. Lavate e mondate le verdure, lessatele in acqua salata per 10 minuti e scolate in una ciotola con acqua e ghiaccio per bloccare la cottura. Fate scaldare in una padella antiaderente 3 cucchiai di olio.

Quando sarà caldo, aggiungete le carote ed i cavoletti, il timo e cuocete per circa 10 minuti. Successivamente aggiungete in padella lo sciroppo d’acero, il succo di limone, del pepe e mescolate per amalgamare il tutto. Cuocete per un altro paio di minuti poi spegnete il fuoco e servite con il brasato!

Foto e ricetta di Stefania Mione