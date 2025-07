Branco di 40 cinghiali a spasso in pieno centro, a rischio incolumità cittadini

Un branco di circa quaranta cinghiali a spasso per il centro della città. Di corsa lungo i vicoli dove affacciano abitazioni e negozi, bar e ristoranti. Sotto gli occhi increduli di residenti e romani in vacanza. Succede a Subiaco dove l’invasione degli ungulati fa gridare all’allarme. Numerose le foto e i video pubblicati sui social che ritraggono gli animanli in strada, veloci e per nulla intimoriti da auto e ambiente urbano. “Ormai sono davvero troppi” scrivono i cittadini commentando le immagini. “Bisogna agire prima che accada qualcosa” esortano. Un’allerta sottolineata anche dal comune con il sindaco, Felice Rapone, a scrivere al prefetto di Roma. Il primo cittadino ha chiesto “supporto per la tutela della sicurezza della cittadinanza”. “Non si tratta di una diretta competenza ma l’amministrazione comunale desidera collaborare prontamente con le Istituzioni sovracomunali coinvolte: oltre il prefetto infatti, la missiva è stata indirizzata anche alla Regione Lazio, al parco naturale regionale dei monti Simbruini, ai carabinieri forestali, alla polizia locale della Città Metropolitana di Roma e alla Asl Roma 5” ha fatto sapere Rapone. “L’obiettivo infatti è quello di mitigare gli effetti degli ungulati in termini di pericolo per la comunità ma anche controllare i danni che gli stessi procurano alle coltivazioni presenti sul territorio”. romatoday.it