BPC tra i soci finanziatori di Banca di Credito Popolare, ecco l’approvazione dell’assemblea

La Banca Popolare del Cassinate è tra i soci finanziatori di Banca di Credito Popolare (conosciuta anche come Popolare di Torre del Greco). Una nuova sinergia che valorizza ulteriormente l’azione commerciale e strategica della BPC e testimonia come si possa fare rete all’interno della categoria delle banche popolari. L’Assemblea straordinaria dei soci di Banca di Credito Popolare), nei giorni scorsi, ha approvato le modifiche statutarie funzionali all’attuazione del piano industriale e del piano di rafforzamento patrimoniale, attuato anche attraverso un aumento di capitale riservato e liberato (pari a 9 milioni di euro) per azioni di finanziamento e l’emissione di un Bond AT1 (per un valore complessivo di 8 milioni) anch’esso già sottoscritto da soci finanziatori. Tra questi la Banca Popolare del Cassinate, insieme ad Athora Italia, Net Insurance e Banca Popolare di Lajatico. E’ la prima volta che una banca popolare utilizza lo strumento delle azioni di finanziamento, che ha previsto per le banche popolari la possibilità di avere a disposizione un’ampia gamma di strumenti di finanziamento, pur nel rispetto e nella salvaguardia delle loro caratteristiche essenziali, come il voto capitario e la democraticità della struttura. L’operazione da poco conclusa ha valenza sistemica all’interno della categoria delle banche popolari ed è strategica in un’ottica di crescita economica e miglioramento dei servizi offerti. Lo strumento delle azioni di finanziamento consente di coniugare l’apporto di risorse patrimoniali con la salvaguardia della natura cooperativa e mutualistica dell’Istituto: i nuovi soci hanno diritti patrimoniali e amministrativi specifici, regolati dallo statuto. «Abbiamo sempre creduto nella creazione di sinergie e di partnership – dice Vincenzo Formisano – strumenti essenziali per tutti ma soprattutto per le piccole banche che, in questo modo, possono ottimizzare le loro risorse e creare un circuito virtuoso per essere competitive anche in un mercato globale. Con questa operazione e la Banca di Credito Popolare si rafforza e, insieme alla Banca Popolare del Cassinate apre a nuove prospettive di crescita reciproca in un territorio più ampio di quello di originario insediamento, estendendo, ciascuna, la propria presenza in nuovi ambiti, che vanno dalle provincie di Frosinone e Latina alla Campania. In questo modo la nostra banca ribadisce anche il valore del modello delle banche popolari, che hanno diversi strumenti per continuare ad essere autonome e legate al territorio, pur rafforzandosi e cogliendo nuove opportunità di sviluppo che andranno a beneficio delle comunità locali, dei clienti, dei soci». «L’ingresso della Banca Popolare del Cassinate nel capitale della Banca di Credito Popolare – aggiunge il Direttore Generale Roberto Caramanica – consente l’apertura a nuove opportunità di sinergia commerciale e territoriale. L’operazione nel suo complesso potrà costituire inoltre un modello di riferimento per altre banche; essa segna un’altra importante tappa nel percorso evolutivo della Popolare del Cassinate, che comunque resta fedele alla propria identità e alla propria mission di banca del territorio».

Redazione Digital