Bpc Fenix Volley, tutte le compagini in finale

Un finale di stagione come questo non si era mai visto: la BPC Fenix Volley si presenta alle Finali Regionali AICS 2026 con 3 compagini e riesce a portarle tutte alla finalissima nelle tre categorie di riferimento, riportando il miglior risultato di sempre sia come singole formazioni che complessivamente come società. Nella Stagione 2025/2026, la BPC Fenix Volley è infatti riuscita a classificarsi con ben 3 formazioni alla manifestazione regionale conclusiva, che assegna i titoli di Campioni Regionali e mette in palio la qualificazione alle Finali Nazionali di Settembre. Durante l’anno, la Fenix ha dominato nel campionato Amatoriale Misto Gold, vincendo il girone a mani basse, ed è riuscita a strappare la qualificazione anche con la formazione Amatoriale Misto Light, che ha vinto il rispettivo girone dopo una battaglia all’ultimo pallone con la temibile Eagles Ceccano. La terza formazione che ha partecipato alle finali, su invito, è stata la squadra Open Femminile, dove la Fenix ha schierato il fiore all’occhiello del proprio settore femminile, iscrivendo a referto le ragazze della propria prima squadra, che in questa stagione hanno riscosso ottimi risultati nel campionato di Prima Divisione. Sono proprio le ragazze dell’Open Femminile ad inaugurare il percorso delle Finali Regionali, pagando dazio per 2-0 contro Roma 86, ma vincendo poi per 2-1 contro Vitinia Volley, successo che permette alle giovani ragazze della Fenix di passare il turno e qualificarsi alle semifinali. Nella sfida per l’accesso alla finale, le ragazze agli ordini di Giancarlo Pittiglio riescono ad avere la meglio per 2-1 sulle avversarie del Free Time Roma 6, e guadagnano il diritto di disputare la finalissima contro l’unica squadra ad averle battute nel girone. Anche in occasione della finale, però, la truppa Fenix non riesce a trovare la combinazione giusta per scardinare il fortino avversario, e, seppur combattendo su ogni pallone, alla fine capitan Giorgia Cerrone e compagne devono rendere onore alle ragazze di Roma 86, che si impongono con un 3-0 più netto di quello che si è visto sul campo. A fine gara è proprio il condottiero della Fenix a parlare: “Le ragazze sono state meravigliose, hanno dimostrato ancora una volta di essere delle vere atlete, di tenere moltissimo a questo sport, a questa squadra e a questa maglia; si sono fatte onore e hanno tenuto testa anche a formazioni più esperte, guadagnandosi anche il plauso delle avversarie, del pubblico e dell’organizzazione”. Nell categoria Amatori Misto Light, i ragazzi capitanati da Elisa Zona hanno fatto registrare una partenza diesel, venendo sconfitti per 2-0 all’esordio contro il Dopolavoro ATAC-COTRAL, ma centrando poi un doppio successo per 2-0 sia contro ASD Tecno Sport Orsi che contro KK Paste, che li spedisce direttamente alla semifinale contro i rivali di tutta una stagione: la Eagles Ceccano. Con un tiratissimo 2-0, sono proprio i ragazzi della BPC Fenix Volley ad avere la meglio, tagliando anche in questo caso il traguardo della qualificazione alla finalissima. Nello scontro per il vertice, i ragazzi allenati da Simona Bianchi perdono per infortunio una delle bocche da fuoco, Mirko Zabot, ma non mollano nemmeno un centimetro e provano con tutti i mezzi a loro disposizione a tenere testa al Multimedia Marconi. Dopo uno scontro accesissimo, però, sono proprio i romani ad avere la meglio, ma solo per 2-1 e con il tie break che termina 24-22 ai vantaggi. Al termine del match, il dirigente Cristian Cialone tesse le lodi della sua formazione: “Siamo arrivati a questa finale con numeri un po’ ridotti, ma non potevamo mancare, è un onore rappresentare la maglia Fenix, ancor di più in queste occasioni. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma i ragazzi del Marconi sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria in una gara che è stata davvero bellissima sia da vedere che da giocare”. In ultimo, la LEAL BPC Fenix Volley, ormai veterana della manifestazione, arriva alla finale con tante incertezze di formazione, che i ragazzi Fenix sono bravi a superare, presentandosi in ottime condizioni, anche se non ottimali. Nel proprio girone, Fenix ha la meglio nettamente contro Alpi, e si accontenta poi di collezionare il punto che serve per il passaggio del turno, perdendo 2-1 contro TS Tigri. Approdata in semifinale, la LEAL BPC Fenix Volley fa un sol boccone della Cam Volley Roma 12, vincendo per 2-0 in un match in cui capitan Alessandro Pittiglio e compagni restano sempre in pieno controllo del match. Si arriva così alla finalissima, dove i ragazzi Fenix si trovano di fronte i campioni in carica di Out of Time, che lo scorso anno li avevano battuti in semifinale con un netto 2-0. Stavolta la Fenix parte benissimo, si porta in vantaggio 1-0, viene ripresa sull’1-1 e ritrova il vantaggio sul 2-1; poi è di nuovo Out of Time a dettare legge, trovano il pareggio e portando lo scontro al tie break. La partenza dei romani è migliore, i campioni in carica si portano in vantaggio e non permettono alla Fenix di rientrare, e così sono ancora una volta i romani a piazzarsi sul gradino più alto del podio, ma stavolta con tanta, tantissima fatica. Le Finali Regionali AICS si chiudono anche quest’anno con tanta soddisfazione da parte della BPC Fenix Volley, che riesce a portare addirittura 3 formazioni su tre sul podio della rispettiva categoria, facendo anche incetta di premi individuali. Nella categoria Amatori Misto Light, ad essere premiato come miglior giocatore del torneo è l’atleta Fenix Edgaras Simoni, mentre la miglior giocatrice è Simona Bianchi, sempre della scuderia Fenix. Nella categoria Amatori Misto il miglior giocatore è il cassinate Davide Di Cicco, accompagnato dalla concittadina Serena Valente. 4 premi su 6 per la BPC Fenix Volley, a testimonianza del grandissimo lavoro svolto dalla società del Comitato di Frosinone. Una finale da non dimenticare, insomma, per la BPC Fenix Volley, che sta portando sempre più in alto il suo nome, quello dei suoi partners e quello del suo territorio.

Redazione Digital