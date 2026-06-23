Boville, sotto un cielo di stelle ecco il Chiostro delle emozioni

La delegata alla Cultura, Martina Bocconi, è lieta di presentare “Sotto un Cielo di Stelle – Il Chiostro delle Emozioni”, il calendario di appuntamenti estivi promosso dalla Biblioteca Comunale di Boville Ernica. Nella suggestiva cornice del Chiostro Comunale, bambini, famiglie e cittadini di tutte le età saranno protagonisti di un percorso dedicato alla lettura, alla creatività, all’inclusione e alla partecipazione, con iniziative pensate per favorire l’incontro, la condivisione e il benessere della comunità. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Chiostro Comunale di Boville Ernica alle 21. Programma degli incontri

2 luglio – Joy of Moving

Giochi e attività motorie inclusive per promuovere il benessere, il movimento e la partecipazione attiva di tutti.

9 luglio – Leggere Insieme

Letture animate in LIS e CAA con presentazione di libri accessibili, albi illustrati, testi in simboli e materiali in Braille.

13 luglio – Canzoni in LIS

Un coinvolgente laboratorio musicale per avvicinarsi alla Lingua dei Segni Italiana attraverso il ritmo, la gestualità e l’espressione.

16 luglio – Colori che Parlano

Laboratorio creativo dedicato alla pittura e all’espressione artistica come strumenti di comunicazione e inclusione. Storie con Tartufina e Nino. Speciali incontri di lettura e relazione con i logomorfi dell’associazione, pensati per favorire ascolto, empatia e benessere emotivo.

17 luglio – Kamishibai e Narrazioni Inclusive

Racconti e storie attraverso il tradizionale teatro d’immagini giapponese, arricchiti da supporti LIS e CAA per garantire la partecipazione di tutti.

“Con questo progetto – afferma la delegata alla Cultura Martina Bocconi – vogliamo offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e crescita condivisa, valorizzando il ruolo della Biblioteca come luogo aperto, accogliente e inclusivo. Attraverso letture, laboratori e attività esperienziali, desideriamo costruire una comunità sempre più attenta ai temi dell’accessibilità, della partecipazione e della cultura per tutti”. Un’estate di emozioni, storie e creatività da vivere insieme, sotto un cielo di stelle. La cittadinanza è invitata a partecipare. Biblioteca Comunale di Boville Ernica. “Sotto un Cielo di Stelle – Il Chiostro delle Emozioni”.

Redazione Digital