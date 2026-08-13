Boville, nuova responsabile Fare Verde APS è Sonia Mastrantoni

“Il consiglio direttivo di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, ente del terzo settore impegnato nella tutela dell’ambiente e del paesaggio nomina la sig.ra Sonia Mastrantoni quale nuova referente del Gruppo d’Azione Fare Verde Boville Ernica, articolazione territoriale dell’associazione. Donna dalla tempra solida, sposata e madre, la sig.ra Mastrantoni opera professionalmente nel settore dell’energia e, con encomiabile determinazione, porta avanti il suo progetto di conseguire la laurea in ingegneria gestionale. La sua esperienza, unita a una spiccata sensibilità civica, rappresenta un valore aggiunto per il territorio di Boville Ernica”. Lo comunica Fare Verde Frosinone.

Redazione Digital