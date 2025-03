Boville, niente Primavera Fest la kermesse cambia paese

“L’associazione TO.BE comunica ufficialmente che la terza edizione del Primavera Fest non avrà luogo – hanno affermato gli organizzatori – Questa decisione nasce dalla delusione di molti associati e dalle difficoltà incontrate nell’organizzazione, dovute soprattutto a ostacoli posti in essere da diverse realtà. In queste condizioni, riteniamo che non sussistano le premesse per offrire un evento all’altezza delle aspettative. Il Primavera Fest, ormai affermato evento di street food, musica e spettacoli, avrebbe dovuto rappresentare un’importante occasione di aggregazione, collaborazione e condivisione per il nostro territorio. Tuttavia, preferiamo sospendere momentaneamente il progetto piuttosto che comprometterne la qualità e lo spirito che lo hanno sempre contraddistinto. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e confermiamo il nostro impegno per il futuro. Ci rivedremo presto con un nuovo evento… in una location diversa”.

Redazione Digital