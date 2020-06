La Città di Boville Ernica ricorda Gianfranco Santoloci. Manifestazione in piazza con striscioni, fumogeni e brani musicali.

“Te ne sei andato da solo, senza il saluto e l’affetto dei tuoi amici – hanno affermato gli amici – Ieri sotto un cielo triste di pioggia ti abbiamo onorato e salutato come meritavi dopo tre mesi. In nome di tutti gli amici di sempre del centro storico per te e la tua famiglia. Quante storie, quante risate. Boville non dimenticherà. Ciao Gianfrá. Fantastica serata poi tra noi in tua memoria e a modo nostro”.

Redazione Digital