In televisione Josiane Capogna. La giovane di Boville Ernica parteciperà al programma Vip Tv, in onda su Bom Channel nazionale, canale 68 del digitale terrestre, ogni domenica alle 21.30.

“Ho sempre desiderato essere parte del mondo dello spettacolo e del cinema e partecipare a questo programma è già una grande soddisfazione personale – ha affermato Josiane Capogna – Ho messo da parte questa strada per qualche anno senza mai perdere il desiderio di tornare a percorrerla. Spero che questa esperienza televisiva possa essere un trampolino di lancio per la carriera che ho sempre desiderato fare mia. Il programma è pensato per valorizzare l’autenticità dei ragazzi, spronandoci a metterci del nostro, anche suggerendo soluzioni ai vari problemi che ci toccano da vicino. Se siamo gli artefici del futuro che ci attende, dobbiamo e vogliamo metterci la faccia. Possiamo raccontarci attraverso le performance in playback, per testare la presenza scenica, la personalità e il lato interpretativo. Lavorare con persone qualificate e veri professionisti è un assaggio di quel mondo che ho sempre sognato di vivere. Una donna può essere mamma, moglie pur aspirando ad un mondo professionale di nicchia”.

Redazione Boville Ernica