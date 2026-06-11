Boville, il nuovo presidente consiglio comunale è Luffarelli ecco tutte le deleghe

“Ringrazio i colleghi di maggioranza che hanno proposto il mio nome e tutti i colleghi che con il loro voto hanno riposto la loro fiducia in me – ha affermato Andrea Luffarelli – Presiedere il consiglio comunale, garantendone il corretto funzionamento, significa tutelare l’intera espressione popolare, manifestatasi nel voto del 24 e 25 maggio, dalla maggioranza all’opposizione”. A Luffarelli anche la delega all’ambiente. Il sindaco Benvenuto Fabrizi ha presentato la giunta comunale. Anna Verrelli, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Roberto Perciballi, assessore al bilancio e alla pubblica istruzione, Marcello Dalmazia, assessore allo sport e al personale, Tiziana Sigismondi assessore all’urbanistica e all’edilizia scolastica. A Luana Zili la delega al commercio e ai servizi sociali, a Martina Bocconi la delega alla cultura e al turismo, a Mino Sordilli la delega alla manutenzione ordinaria del territorio e alla sicurezza stradale.

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