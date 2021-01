Boville, il maltempo causa danni e mette in ginocchio il paese.

“Le piogge incessanti di questi giorni, stanno creando non pochi problemi su tutto il nostro territorio – ha affermato il sindaco di Boville Ernica – Già qualche giorno fa una frana aveva interessato la zona di Colle Piscioso e in tempi brevissimi, l’assessore ai Lavori Pubblici Benvenuto Fabrizi ha risolto il problema con il ripristino della viabilità. Anche questa notte le cose non sono andate meglio. Una frana ha interrotto la strada comunale Castagneto Rocchio, subito intervenuto il Comandante dei Vigili con l’ausilio delle Forze dell’Ordine per la messa in sicurezza del tratto interessato. Un grazie va alla ditta che è intervenuta nonostante fosse un giorno di festa”.

Redazione Digital