Boville, “Ho salvato il paese dal commissariamento non vi nascondete dietro le tastiere”

“Mi sembra, a questo punto della vicenda, doveroso rispondere e comunicare il mio pensiero – ha affermato il consigliere comunale Angela Venditti – Non l’ho fatto finora , non per mancanza di coraggio o per la vergogna ( che tanto viene declamata su di me ), ho sempre camminato a testa alta e continuo a farlo . Sono semplicemente abituata a rispondere ed a confrontarmi con chi è educato , rispettoso e che pur muovendo delle critiche , lo faccia in maniera sana e costruttiva. Tutto il resto per me , merita un decoroso silenzio! L’ho già detto e lo ribadisco , mi assumo pienamente la responsabilità della scelta fatta . Non sono stata ne’ costretta , ne’ spinta da nessuno. L’unico mio grande rammarico è quello di aver visto e di vedere ancora , che i valori alla base della democrazia, come la libertà di pensiero e di espressione, sono stati sotterrati da coloro che si professano democratici e con più di 25/50 anni di cultura politica alle spalle, attaccandomi ed insultandomi sui social e sul mio posto di lavoro, cosa alquanto discutibile; tra l’altro , minacciandomi e tentando di ricattarmi , anche con telefonate intimidatorie agli amici di una vita . Chi mi ha seguito durante la scorsa campagna elettorale, sa benissimo che non mi sono mai permessa di giudicare l’operato o le idee degli altri , ho sempre sostenuto ( sin dal primo comizio del 25 aprile) la mia convinzione incentrata sulla libertà di voto e di pensiero . Le persone che mi hanno sostenuto e con le quali mi sono confrontata nei giorni precedenti alla mia scelta , compreso quelli della mia lista , sanno benissimo quanto sia stato difficile per me , scegliere tra il far cadere Il Sindaco, o il fare un passo indietro e salvare il paese dal Commissariamento; sul gruppo whatsapp dei sostenitori della Lista ” Insieme per il Bene Comune” e’ presente un mio messaggio in cui dichiaravo i miei dubbi, in tutta trasparenza. La mia scelta è stata dettata dalla consapevolezza delle negatività che ne sarebbero derivate . Per quanto riguarda Memmo Di Cosimo , a lui devo la mia candidatura, la mia presenza in Consiglio e la mia formazione politica , seppure breve, essendomi affacciata in questa realtà da poco .Con tanta umiltà ammetto questo e con la stessa umiltà non sono qui a promettere chissà quale grande progetto , ma prometto il mio impegno , perché le parole servono a poco , contano i fatti. In merito alla citazione di Luigi Pirandello, posso assicurarvi che anche io ho avuto modo di incontrare molte maschere …. una delle tante , e’ quella che ha rilasciato l’intervista e che ha raccontato i fatti in maniera distorta per emergere . Ho i suoi messaggi vocali con un contenuto totalmente diverso rispetto a quanto dichiara , dicendo di essere rimasto sorpreso in quanto all’oscuro di tutto. Invito tale persona a riascoltarli, e’ sufficiente già quello che mi ha inviato il 9 giugno( giorno prima del Consiglio). Alle ore 17:54, dove diceva : “Angela , il voto è libero, sei libera di fare ciò che vuoi, qualsiasi cosa tu faccia , va rispettata, non ti preoccupare, il nostro rapporto non cambia a prescindere, un abbraccio grande “ cit. Mino Sordilli. Mi dispiace solo il non aver registrato le telefonate , dettato dalla mia buona fede ,ma in questa situazione sarebbe tornato utile . In quelle tante telefonate , tentava di convincermi ad andare con chi avesse più potere e con il quale ha allacciato rapporti e si è schierato dal giorno dopo la sconfitta elettorale. Mi dispiace anche per tutti coloro che conoscono perfettamente la verità , ma continuano ad offendermi , dettati “solo ed esclusivamente” da fervore politico. E’ stato facile attaccare anche Memmo , mettendolo alla gogna , per non avermi imposto con autorità dittatoriale il suo pensiero diverso dal mio . Mi avete così umiliata , facendomi passare per una persona incapace di pensieri e riflessioni proprie ! Io ho sempre agito in modo autonomo nella mia vita. Badate, non intendo procedere ulteriormente a dibattiti mediatici , dico a chiunque voglia maggiori chiarimenti sul tutto , che io sono disponibile al confronto sempre, a differenza di chi si nasconde dietro una tastiera e mi insulta, preferisco guardare negli occhi le persone , la verità non ha bisogno di sotterfugi”.

Redazione Digital