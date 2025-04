Boville Ernica, svaligiano nota attività commerciale arrestati 2 malviventi

I Carabinieri della Stazione di Boville Ernica (FR) hanno arrestato due uomini del posto rispettivamente di 52 e 33 anni per furto aggravato in concorso. L’arresto è stato effettuato nei giorni scorsi nei pressi di un noto frantoio del luogo; i militari notavano i due soggetti che si allontanavano dal frantoio con vario materiale trafugato all’interno dell’attività commerciale. Dalla successiva perquisizione, estesa anche al veicolo a loro in uso, venivano trovati vari arnesi occorrenti per lo scasso, tra cui chiavi false, grimaldelli e martelli. I due malfattori, già gravati dall’obbligo di dimora nel comune di Boville Ernica, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le rispettive abitazione in regime degli arresti domiciliari. Nel processo per direttissima è stato convalidato l’arresto e i due uomini sono stati rimessi in libertà con obbligo di dimora nel comune di Boville Ernica (FR) in attesa di processo. Piena soddisfazione del proprietario dell’attività commerciale per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri; allo stesso è stata restituita la refurtiva trafugata. Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma. È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Boville Ernica