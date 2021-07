Il nuovo manto bituminoso lungo la strada provinciale 60, a Colle Campano, completa i lavori di sistemazione della frana che l’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi è riuscita a ottenere per un importo totale di circa 100mila euro. Soddisfatti il primo cittadino e la sua maggioranza: “Finalmente siamo riusciti a mettere in sicurezza un tratto di strada che da tempo stava cedendo e risultava pericoloso, soprattutto con la pioggia”.

“I lavori di bitumazione iniziati ieri e andati avanti anche durante la giornata di oggi – ha detto Perciballi mercoledì – rappresentano la fase più importante dopo quella della canalizzazione delle acque perché completano l’iter che ha portato a dare a quel tratto di strada (il km 9+900 della S.p. 60 – n.d.r.) un alto grado di sicurezza”.

“L’intervento iniziato lo scorso aprile – ricorda il sindaco – ha visto un investimento di circa 100mila euro da parte dell’Amministrazione provinciale. Sono state realizzate opere di risanamento del dissesto idrogeologico che aveva provocato un cedimento del fondo stradale con pericolo per la viabilità. Le acque sono state incanalate in percorsi, nascosti e a cielo aperto, con tubi drenanti e pozzetti, così da evitare lo smottamento della strada e far cessare il movimento franoso che ormai era in corso da circa due anni e metteva a repentaglio la sicurezza viaria. Infine, è stata ricostruita e regolarizzata la piattaforma stradale”.

“Al dirigente responsabile d’area della Provincia Giovanni Marchionni, al dirigente Tommaso Michele Secondini, ai tecnici dell’ufficio viabilità, al responsabile del cantiere e all’Amministrazione provinciale del presidente Antonio Pompeo vanno i più sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione e della cittadinanza che mi onoro di rappresentare, per aver accolto e dato seguito alla nostra richiesta di intervento a salvaguardia della pubblica incolumità” conclude il primo cittadino.

Intanto nella stessa zona, lungo provinciale Sant’Angelo-Strangolagalli, che attraversa il territorio di Boville Ernica sulla dorsale Scrima-Colle Campano, sono di questi giorni altri interventi anche a Colle Campano e Colle Martino, tutti con lo scopo di mettere in sicurezza altri tratti di strada e piccoli smottamenti.

Redazione Boville Ernica